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Кокорин может оказаться в клубе Первой лиги

Тренер «Ленинградца» Кирьяков заявил, что клубу тяжело найти игрока в нападение

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Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков не стал отказываться от усиления линии нападения команды форвардом «Ариса» Александром Кокориным. Его слова передает Legalbet.

«Мы понимаем, что на позицию нападающего тяжело найти подходящую кандидатуру. Нападающих ищут все. Но у нас есть варианты посмотреть на зарубежном рынке.

Было бы интересно поработать с Кокориным, это возможно? Хорошо, что вы Месси не назвали…. Мы рассматриваем любые кандидатуры. Любые фамилии. На позицию нападающего мы рассматриваем всех, кого возможно и реально», — сказал Кирьяков.

Летом 2022 года «Фиорентина» отдала россиянина кипрскому «Арису» в аренду сроком на один год. На Кипре не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

К началу нового сезона россиянин готовился вместе с «Фиорентиной». Он успел сыграть в матче Лиги конференций, а затем снова был отдан в аренду «Арису».

Ранее иностранный тренер заявил, что в Европе не ждут российских футболистов.

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