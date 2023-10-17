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Капитан сборной Швеции инициировал остановку матча с Бельгией из-за убийства болельщиков

Футболист Линделеф инициировал остановку матча из-за убийства фанатов в Брюсселе

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Защитник и капитан сборной Швеции по футболу Виктор Линделеф рассказал, что он стал инициатором остановки матча против Бельгии, который проходил в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. Слова Линделефа передает Het Nieuwsblad.

«Как капитан я взял на себя инициативу, чтобы остановить матч. Сначала я поговорил со своими партнерами по команде, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к общему решению, что игру нужно остановить. Самое главное, что шведы сейчас в безопасности. Страшно, что ты в опасности, потому что носишь шведские цвета», — сказал Линделеф.

Вечером в понедельник, 16 октября, во время матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе неизвестный открыл огонь, двое болельщиков сборной Швеции погибли, еще один был ранен. Уровень террористической угрозы в Брюсселе был повышен до 4 — «серьезная и неизбежная угроза», в остальных регионах страны он составлял 3.

Прокуратура продолжает расследование. Федеральный прокурор страны обращал внимание, что нет никаких доказательств того, что нападавший мог иметь какое-либо отношение к конфликту на Ближнем Востоке. Установлено, что подозреваемым мог быть 45-летний выходец из Туниса, который просил политическое убежища в Бельгии в ноябре 2019 года.

Ранее полиция подтвердила гибель стрелявшего в Брюсселе.

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