Экс-тренер «Локомотива»: я бы поставил Зарему наставником «Спартака»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников заявил, что поставил бы супругу экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову наставником команды, передает Legalbet.

«Кто должен стать главным тренером женского «Спартака»? Я бы поставил Зарему. Она в футболе разбирается лучше любого мужика. Ставьте ее смело», — сказал Овчинников.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября красно-белые встретятся с «Пари НН».

Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», имея в активе 27 очков. Второе место — у самарских «Крыльев Советов» (21). Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит» (20).

Ранее «Спартак» поставил ультиматум главному тренеру Гильермо Абаскалю.