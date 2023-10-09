Капитан «Спартака» ответил, удовлетворила ли его ничья с ЦСКА

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничейный результат матча со столичным ЦСКА, который состоялся в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), и отметил, что терять очки в домашних поединках — это плохо. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нас точно не удовлетворяет результат, потому что ничья дома — всегда плохо. «Спартак» минут 40 второго тайма провел у своих ворот? Не знаю, я не заметил, что мы 40 минут у своих ворот были. Есть факт, что мы сравняли счет на последней минуте. Игра уже закончилась. Гадать уже не имеет смысла», — сказал Джикия.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции.

Ранее ЦСКА оставил послание «Спартаку» после матча.