Игрок «Спартака» Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина объяснил, почему решил отпраздновать гол в ворота своей бывшей команды — столичного ЦСКА — в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Была тяжелая игра, дерби. Почему праздновал гол в ворота ЦСКА? Это футбол. Уважаю ЦСКА, был там. Но я забил, надо продолжать играть. Сейчас я в «Спартаке». Ничего больше», — сказал Медина.

Медина, который в летнее трансферное окно перешел из ЦСКА в «Спартак», забил мяч на 90+7-й минуте поединка, прошедшего 8 октября, тем самым он принес своей команде ничью.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» также отличился Квинси Промес.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Следующий очный матч команд состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, точная дата поединка и время его начала еще не определены.

Ранее экс-игрок «Спартака» выразил недовольство накалом эмоций в дерби с ЦСКА.