«Убрать надо эту обиду»: ЦСКА показал речь Федотова после матча со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов в своей речи после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» похвалил футболистов армейского клуба и заявил, что они заслуживают аплодисментов за проведенную игру. Слова специалиста приводит пресс-служба ЦСКА.

«Ребятки, убрать надо эту обиду, убрать. Вы были сегодня лучше во всех компонентах. Было еще миллион моментов, чтобы увеличить преимущество. Я вам просто говорю, браво. Победы не денутся никуда от нас. Уберите вот эти опущенные глаза. Победы — они придут, если мы будем двигаться этим курсом», — сказал Федотов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции.

Ранее экс-игрок «Спартака» выразил недовольство накалом эмоций в дерби с ЦСКА.