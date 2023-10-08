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Тренер «Спартака» Абаскаль прокомментировал ничью с ЦСКА

Тренер «Спартака» Абаскаль назвал закономерной ничью с ЦСКА

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА заявил, что его команда провела неплохой матч, но могла бы сыграть лучше. Его слова передает «Газета.Ru».

«Матч очень медленный. Я думаю, что мы сильно замедляли игру в первом тайме. При нашем владении мы должны были двигать мяч намного быстрее. Мы давали сопернику возможность передавать мяч с фланга на фланг и теряли возможность отдавать вертикальные передачи. При первом пропущенном голе у нас было три возможности остановить атакующего игрока команды соперника, но мы этого не сделали, были ошибки при прессинге. В концовке первого тайма мы действовали лучше, команда поверила в себя. Я говорил до матча, что ключевым в игре будет скорость принятия решений. Сегодня было два очевидных момента у нас, мы тоже создали два момента. Конечно, нам есть где прибавлять, мы можем играть лучше. У нас есть менталитет, мы два раза отыгрались по ходу игры. В перерыве на сборные мы будем стараться исправлять те ошибки, которые у нас есть», — заявил Абаскаль.

Матч «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

Ранее «Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» в чемпионате Англии.

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