«Спартак» спасся от поражения в матче с ЦСКА на 97-й минуте

Сегодня, 8 октября, состоялся центральный матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет в матче на 31-й минуте открыл футболист ЦСКА Милан Гаич. На 41-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счет, забив дальним ударом в дальний угол ворот. На 61-й минуте Гаич оформил дубль и вывел ЦСКА вперед. В добавленное ко второму тайму время игрок «Спартака» Хесус Медина сравнял счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, ЦСКА находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. «Спартак» с 17 очками занимает пятую позицию.

В следующем матче ЦСКА сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Спартак» 22 октября проведет встречу с «Пари НН». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

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