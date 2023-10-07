«Зенит» уверенно обыграл «Сочи» в РПЛ

Петербургский «Зенит» в гостях встречался с «Сочи» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

Голами отметились Клаудиньо (9-я минута, с пенальти) и Матео Кассьерра (30-я). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе подопечные Сергея Семака поднялись на третью строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 20 очков после 11 игр. Южане расположились на последнем месте, у них шесть баллов.

В следующем туре РПЛ сине-бело-голубые на своем поле сыграют с самарскими «Крыльями Советов», а южане в гостях встретятся с екатеринбургским «Уралом». Оба матча пройдут 22 октября.

3 октября «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» (2:1) в матче Пути РПЛ Кубка России. В составе петербургского клуба забитыми мячами отметились Иван Сергеев и Эдуардо Кейрос. За «Балтику» отличился Кристиян Бистрович.

Ранее «Локомотив» на последних минутах спас ничью с «Уралом».