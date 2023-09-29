Бразильский боец съел фотографию россиянина перед боем на UFC 294

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джонни Уокер опубликовал видео, на котором съел фотографию своего ближайшего соперника, россиянина Магомеда Анкалаева.

Спортсмены проведут трехраундовый бой в полутяжелом весе на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

В декабре 2022 года 31-летний россиянин провел поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с Яном Блаховичем из Польши. Схватка продлилась пять раундов и завершилась ничьей. Анкалаев не согласился с решением арбитров и пригрозил уйти из UFC. Президент промоушена Дэйна Уайт раскритиковал его за пассивность в первых раундах поединка.

До встречи с Блаховичем Анкалаев одержал в UFC девять побед подряд. Всего на счету уроженца Дагестана 17 побед и одно поражение в карьере.

31-летний бразилец в последний раз выходил в октагон в мае 2023 года на турнире UFC on ABC 4, победив Энтони Смита единогласным решением судей. На его счету 21 победа и семь поражений.

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