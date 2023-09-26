Зеленский назначил советником экс-тренера сборной Украины по футболу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником экс-тренера сборной страны по футболу Андрея Шевченко. Об этом говорится на сайте пресс-службы главы Украины.

Во время карьеры игрока Шевченко выступал за киевское «Динамо», «Милан» и лондонский «Челси». После этого Шевченко стал тренером. Он возглавлял сборную Украины и итальянский «Дженоа», который покинул в январе 2022 года.

Под его руководством сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы 2020 года, где уступила Англии со счетом 0:4.

26 сентября тренер «Зенита» Анатолий Тимощук обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о лишении его титулов и запрете на футбольную деятельность на Украине.

Тимощук оказался в числе 119 человек, включенных в список, утвержденный Владимиром Зеленским. Против спортсмена наложены санкции по 14 пунктам, один из которых гласит: «лишение государственных наград Украины, других форм поощрения».

Ранее в УЕФА заявили, что не снимут отстранение со взрослых сборных России до окончания конфликта на Украине.