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В Кремле отреагировали на жесткие слова Вяльбе в адрес Исинбаевой

Песков заявил, что не ознакомился с фактами предательства родины Исинбаевой

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал жесткое заявление главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что олимпийская чемпионка Елена Исинбаева продала родину. Его слова передает РИА Новости.

«Я здесь бы не стал комментировать, потому что не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину. Мне о них не известно», — сказал Песков.

17 июля Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. Стоит отметить, что спортсменка больше не проживает в России.

В ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что после переезда в Испанию и переизбрания в МОК Исинбаева удалила совместное фото с Путиным.

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