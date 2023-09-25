Салихова: когда «Матч ТВ» не справляется, на помощь приходят другие ресурсы и льют на Промеса

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о нашумевшем видео с игроком красно-белых Квинси Промесом. Своим мнением она поделилась с Metaratings.ru.

«Когда плохие результаты, всегда есть авторитетное мнение бывших игроков на канале «Матч ТВ». Когда хорошие результаты, и «Матч ТВ» не справляется, на помощь приходят другие ресурсы, и льют на Промеса. Лучший стимул не сбавлять обороты, продолжать забивать и отдавать голевые», — заявила Салихова.

25 сентября Mash сообщил, что Промес приехал в отдел полиции, куда попали его друзья с подозрением на наркотические опьянение. Пытаясь добиться их освобождения, Промес возмущался, предъявлял претензии полицейским и громко скандалил.

В июне Королевский суд Нидерландов вынес в Амстердаме приговор в отношении Промеса. 31-летний нападающий получил полтора года реального тюремного заключения за нападение с ножом на своего двоюродного брата во время семейной вечеринки несколько лет назад.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 1 октября.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на скандальное видео с Промесом.