Экс-тренер «Локомотива» рассказал, чем Юран отличается от Абаскаля

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников сравнил тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля и наставника «Пари НН» Сергея Юрана. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Был бы рад, еcли бы в будущем «Cпартак» возглавил Юран. Пуcть наши мужики работают! Ничего личного, но за какие заcлуги моcквичи позвали Абаcкаля? Чем он лучше меcтных cпециалиcтов? Кого он до этого тренировал, что выигрывал? И вот cейчаc я не могу cебе ответить на вопроc, чем Абаcкаль как тренер лучше, чем Юран?

Вы сравните возможности «Спартака» и «Пари НН». Две разные планеты. У Юрана — харизма, стержень, его команды бьются, не пасуют перед авторитетами. Ну вот глобально что за последний год Абаскаль дал красно-белым?» — заявил тренер.

19 сентября «Спартак» на выезде разгромил «Пари НН» (3:0) в матче группового этапа Кубка России. Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в «Пари НН» заявили, что пожалуются на судейство матча со «Спартаком».