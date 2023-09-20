Российский игрок «Спартака» рассказал, что им интересовался семикратный чемпион Италии

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, что летом им интересовалась итальянская «Болонья», передает «Спорт-Экспресс».

«Агент говорил, что было предложение от «Болоньи». Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом», — сказал Хлусевич.

В текущем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России Хлусевич провел шесть матчей, в которых забил два мяча.

19 сентября «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6).

В чемпионате России «Спартак» занимает шестое место, набрав 13 очков. Лидирует в таблице «Краснодар» (18). Второе место занимает петербургский «Зенит» (17).

Ранее в «Спартаке» заявили, что клуб выходит из кризиса.