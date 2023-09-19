Капитан «Спартака» назвал число россиян, которые болеют за красно-белых

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в комментарии «Спорт-Экспрессу» оценил посещаемость матча против «Пари НН» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Встречу посетили 32189 зрителей.

«Это «Спартак»! Ни для кого не секрет, что у красно-белых самая большая аудитория. Скажем так, по моей информации, около 17 миллионов россиян поддерживают «Спартак». Тут все по факту», — сказал Джикия.

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также в группе D выступают «Краснодар» и московское «Динамо». Их матч завершился победой «быков» (1:1 — основное время, 4:2 — по пенальти). После четырех игр «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположилось «Динамо» (пять очков), на третьей — «Краснодар» (пять очков), на четвертой — «Пари НН» (два очка).

Ранее Джикия пошутил про гол Классена.