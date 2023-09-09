Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Легенды «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Цымбаларя

«Спартак» переиграл сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя

Столичный «Спартак» оказался сильнее сборной мира в матче, посвященном памяти Ильи Цымбаларя.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Открытие банк Арена», завершилась с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко.

У проигравшей команды единственный мяч оформил Максим Ромащенко.

За столичную команды сыграли такие футболисты как Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Цымбаларь, Виктор Онопко, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Алексей Мелешин, Дмитрий Парфенов, Андрей Ещенко, Константин Головской, Робсон, Роман Павлюченко, Никита Баженов, Дмитрий Ананко, Александр Павленко и другие.

В составе сборной мира вышли Александр Мостовой, Анатолий Тимощук, Араз Озбилиз, Юрий Жирков, Владимир Маминов, Даме Н'Дойе, Тимофей Гацкан, Эммануэль Эменике, Деян Радич, Захари Сираков, Максим Ромащенко, Сергей Корниленко, Мэттью Бут и другие.

В качестве тренеров у «Спартака» на скамейке запасных находились Олег Романцев и Станислав Черчесов.

Сборную мира тренировали Массимо Каррера и Юрий Семин.

Ранее жена экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова сравнила петербургский «Зенит» с сорокой-воровкой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях