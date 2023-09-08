ЦСКА отказался от трансфера иностранного футболиста

Московский ЦСКА отказался от приобретения бразильского защитника братиславского «Слована» Лукаса Ловата. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на источник.

Отмечается, что переход футболиста был заблокирован руководством команды. В клубе считают, что команда может обойтись теми игроками, которые уже есть в реестре.

Лават начал карьеру в бразильском клубе «Аваи», затем он играл на родине за «Гремио». Первой европейской командой в карьере Ловата был «Спартак» из Трнавы, откуда он и перешел в «Слован».

В седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счетом 1:1. На 4-й минуте встречи счет открыл Антон Заболотный. За две минуты до конца основного времени гол Дугласа дос Сантоса принес «Зениту» ничью. В концовке матча произошел инцидент с падением защитника ЦСКА Милана Гаича в штрафной «Зенита», который привел к массовой драке футболистов на поле.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея 11 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 17 очков.

Ранее в ЦСКА отреагировали на слухи о нарушении миграционного законодательства России.