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ЦСКА отказался от трансфера иностранного футболиста

Legalbet: ЦСКА отказался от приобретения защитника «Слована» Ловата

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Global Look Press

Московский ЦСКА отказался от приобретения бразильского защитника братиславского «Слована» Лукаса Ловата. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на источник.

Отмечается, что переход футболиста был заблокирован руководством команды. В клубе считают, что команда может обойтись теми игроками, которые уже есть в реестре.

Лават начал карьеру в бразильском клубе «Аваи», затем он играл на родине за «Гремио». Первой европейской командой в карьере Ловата был «Спартак» из Трнавы, откуда он и перешел в «Слован».

В седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счетом 1:1. На 4-й минуте встречи счет открыл Антон Заболотный. За две минуты до конца основного времени гол Дугласа дос Сантоса принес «Зениту» ничью. В концовке матча произошел инцидент с падением защитника ЦСКА Милана Гаича в штрафной «Зенита», который привел к массовой драке футболистов на поле.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея 11 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 17 очков.

Ранее в ЦСКА отреагировали на слухи о нарушении миграционного законодательства России.

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