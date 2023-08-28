Азар отказал нескольким клубам и принял решение завершить карьеру

Футболист сборной Бельгии Эден Азар принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает Foot Merсato.

По информации источника, игрок имел предложения из МЛС, Франции, Бразилии и Саудовской Аравии, но Азар ответил отказом. Отмечается, что родственники Азара также пытались уговорить футболиста не заканчивать с футболом, но это не убедило Эдена.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что Азар думает о завершении карьеры.

3 июня стало известно, что Эден Азар расторг контракт с мадридским клубом по взаимному согласию сторон.

Соглашение бельгийца с мадридской командой было рассчитано до 2024 года.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. Бельгиец выступал за «Реал» с сезона-2019/2020. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азара составляет €5 млн.

Ранее Азар ответил на вопрос о своем будущем.