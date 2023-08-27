Белоголовцев: если бы у руля «Спартака» был Федун, он бы уже уволил Абаскаля

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев выразил мнение, что бывший владелец красно-белых Леонид Федун уволил бы наставника команды Гильермо Абаскаля сразу после ничьей в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Его слова передает Metaratings.

«Ни в коем случае нельзя Абаскаля убирать. Если бы у руля «Спартака» был Федун, он его бы уволил уже сразу после «Ахмата». Сейчас руководство более адекватное, терпеливое и взвешенное. Думаю, что ума хватит не убирать», — добавил Белоголовцев.

«Спартак» и «Ахмат» на стадионе «Открытие Арена» в Москве сыграли вничью со счетом 0:0.

Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев. «Ахмату» он показал две желтые карточки: полевому игроку Ивану Олейникову за фол на Тео Бонгонде и голкиперу Шелии за затяжку времени на 90+1 минуте игры. В составе «Спартака» был предупрежден Наиль Умяров за фол на Олейникове.

«Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу «Краснодар», заработавший 14 очков.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлении нападающего красно-белых Квинси Промеса.