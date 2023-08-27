«Это надо преодолеть»: игрок «Спартака» высказался о безвыигрышной серии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что внутри московской команды частями был проведен разговор из-за неудовлетворительных результатов в последних турах Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда команда не выигрывает, все переживают. Это надо преодолеть и победить как можно скорее. Ротация? У нас много качественных футболистов. Это тренерские решения», — заявил Умяров.

«Спартак» и «Ахмат» на стадионе «Открытие Арена» в Москве сыграли вничью со счетом 0:0 в шестом туре РПЛ. До этого красно-белые дважды потерпели поражение в чемпионате страны — проиграли екатеринбургскому «Уралу» и петербургскому «Зениту».

Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев. «Ахмату» он показал две желтые карточки: полевому игроку Ивану Олейникову за фол на Тео Бонгонде и голкиперу Гиорги Шелии за затяжку времени на 90+1 минуте игры. В составе «Спартака» был предупрежден Умяров за фол на Олейникове.

«Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу «Краснодар», заработавший 14 очков.

Ранее тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пожаловался на судейство после игры с «Ахматом».