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«Это все — антифутбол»: экс-арбитр ФИФА критично оценил судейство в матче «Спартака»

Экс-арбитр Хусаинов назвал антифутболом матч между «Спартаком» и «Ахматом»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил, что все нарушения в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом» носили умышленный характер — попытки сорвать атаку или ее развитие. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это все — антифутбол. Произошло отступление арбитра от жестких регламентирующих правил определения дисциплинарных наказаний. Это не красит футбол. Слава богу, игроки не перешли в рукопашную», — заявил Хусаинов.

Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев. «Ахмату» он показал две желтые карточки: полевому игроку Ивану Олейникову за фол на Тео Бонгонде и голкиперу Гиорги Шелии за затяжку времени на 90+1 минуте игры. В составе «Спартака» был предупрежден Наиль Умяров за фол на Олейникове.

«Спартак» и «Ахмат» на стадионе «Открытие Арена» в Москве сыграли вничью со счетом 0:0.

«Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу «Краснодар», заработавший 14 очков.

Ранее тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пожаловался на судейство после игры с «Ахматом».

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