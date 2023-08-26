Экс-футболист ЦСКА назвал полным безобразием игру команды с «Оренбургом»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру красно-синих в матче против «Оренбурга». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Первый тайм — полное безобразие в исполнении ЦСКА. ЦСКА скудно двигался. Две передачи вперед и потеря, а сил на контратаки не оставалось. Не знаю, с чем это связано — с полем, погодой или общим состоянием. ЦСКА неприятно удивил во всех смыслах, команда растворилась», — сказал Масалитин.

После шести туров ЦСКА делит третье место с «Динамо» и «Зенитом», имея на один матч больше. В шестом туре подопечные Владимира Федотова сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1. Голами отметились Мойзес и Лукас Вера.

Стоит отметить, что «Оренбург» проводил свой первый матч под руководством нового тренера — Давида Деограсии. Он заменил на этом посту Иржи Ярошика, который имеет армейское прошлое. Под его руководством «Оренбург» проиграл ЦСКА с разгромным счетом 0:6 в матче Кубка России, который состоялся 26 июля.

Ранее экс-игрок ЦСКА назвал игру клуба поганой.