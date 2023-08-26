Проект «Ледниковый период» не выйдет в новом сезоне

Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что в этом сезоне проект не состоится. Его слова передает Teleprogramma.pro.

«Да, не будет пока проект выпускаться. В этом сезоне точно», — сказал Авербух.

«Ледниковый период» впервые вышел на телевизионных экранах в 2007 году. В программе принимают участие звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Ведущими первого сезона были актер Марат Башаров и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Председателем жюри является заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова. Победителями в 2007 году стали актриса Чулпан Хаматова и фигурист Роман Костомаров.

В прошлом сезоне победителями стали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. В качестве ведущей дебютировала Алина Загитова.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Костомаров выиграет Паралимпиаду.