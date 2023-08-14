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Призер Олимпиады Энберт: очень жду выхода шоу Медведевой, она всегда полна идей

Энберт заявил о желании записать совместный ролик с Медведевой

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Пресс-служба шоу «Анна Каренина»

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что планирует записать совместный ролик с Евгенией Медведевой для своего YouTube-канала.

«Я очень жду выхода шоу Жени (Медведева анонсировала выход YouТube-шоу с приглашенными гостями — «Газета.Ru»). У нее много интересных проектов, за которыми я слежу в социальных сетях. И когда мы встречаемся, она мне рассказывает, а я очень радуюсь за нее, потому что Женя полна идей.

Конечно, здорово было бы сделать с ней коллаборацию на YouТube, потому что мы все одна команда, одна семья и давно друг друга знаем. Будет очень приятно, если зрителям понравится видеть спортсменов, за которых они болели на соревнованиях, в каких-то новых амплуа», — сказал Энберт.

Серебряный призер Пхенчхана-2018 отметил, что из подобных форматов ему нравится рубрика «Обмен спортом» на YouTube-канале олимпийского чемпиона Токио-2020 по спортивной гимнастике Никиты Нагорного. В этом шоу атлеты из разных видов спорта учатся делать сальто назад.

Сам Энберт начал вести свой блог в мае 2023 года. Его канал в основном посвящен влогам с выступлений в шоу Ильи Авербуха, а также беседам с другими фигуристами.

Ранее американский фигурист назвал русский «настоящим языком международного общения в фигурном катании».

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