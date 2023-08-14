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17-летний защитник ЦСКА назвал примером перешедшего в «Зенит» Фернандеса

Защитник ЦСКА Рядно заявил, что игрок «Зенита» Фернандес стал для него примером

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Григорий Сысоев/РИА Новости

17-летний защитник московского ЦСКА Михаил Рядно назвал имена легендарных футболистов ЦСКА, которые стали для него примером, упомянув бразильца Марио Фернандеса, перешедшего в летнее трансферное окно 2023 года в петербургский «Зенит». Его слова передает «Газета.Ru».

«Если говорить про центральных защитников, то [Василий и Алексей] Березуцкие. Если крайние, то [Георгий] Щенников, я за ним следил. Конечно, Марио [Фернандеса] отметил бы как правого латераля», — заявил Рядно.

Рядно — воспитанник ЦСКА. Впервые за основную команду он сыграл в Суперкубке России против «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти). В Российской премьер-лиге (РПЛ) он дебютировал 22 июля в матче первого тура с «Уралом» (0:2), в матче четвертого тура национального первенства против «Сочи» (3:1) оформил дебютный гол.

17 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды после разрешения ЦСКА, однако покинул клуб в апреле. ЦСКА вел переговоры о возвращении футболиста, однако стороны не сумели договориться.

Ранее в «Зените» ответили, довольны ли формой Фернандеса.

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