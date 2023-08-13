Спортивный психолог поддержал Дзюбу, который угрожал журналисту

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал выпад форварда «Локомотива» в адрес журналиста. Слова Гущина передает «Спорт День за Днем».

«Ситуация неприятная. Понятно состояние Дзюбы: у «Локомотива» нет игры. Он принадлежит этой команде. В последние годы Артем привык забивать голы и быть на виду у публики. Естественно, он взвинчен и находится в напряженном состоянии. Журналист поймал его на провокации.

В данной ситуации я понимаю реакцию Дзюбы. Репортера тоже понимаю. Наша современная пресса работает на провокациях», – сказал Гущин.

После матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

До этого Дзюба выступал за петербургский «Зенит», который покинул в статусе свободного агента после завершения сезона-2021/22. Без команды он находился несколько недель, после чего заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако закрепиться в составе не смог: в ноябре клуб и футболист расторгли рабочее соглашение.

Ранее Александр Шупляков, детский тренер Дзюбы, оценил новый скандал с участием футболиста и заявил, что тому нужно будет принести извинения журналисту за угрозы в его адрес.