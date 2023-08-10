Губерниев о покинувшем Россию футболисте Норманне: я понимаю его резон

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал решение футболиста Матиаса Нормана расторгнуть контракт с «Ростовом» и «Динамо». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Во-первых, я не пресс-секретарь Норманна, но его резон я понимаю. Но тут ничего удивительного для меня», — сказал Губерниев.

После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Ранее в «Ростове» сделали заявление по поводу Норманна.