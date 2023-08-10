Экс-игрок «Динамо» о Норманне: взрыв дронов в «Москва-Сити» — лишь предлог для побега из РФ

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат с удивлением отреагировал на решение Матиаса Норманна покинуть московский клуб. Слова Граната передает «Чемпионат».

После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».

«Меня удивляет ситуация с Норманном. Клубы столько делают для футболистов, а они так себя ведут. Можно было договориться по-хорошему. Дрон — это просто предлог, чтобы уехать из России. Но каждый человек выбирает для себя лучшее и беспокоится о своей безопасности — это тоже нельзя исключать. Но это как минимум странное поведение футболиста», — сказал Гранат .

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что несколько раз звонил Норманну перед тем, как узнал о его самовольном отъезде из России.