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Игрок «Факела» пошутил по поводу нахождения Евсеева на стуле во время матча с ЦСКА

Игрок «Факела» Квеквескири о поведении тренера Евсеева: мы ждали его на поле

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири допустил, что главный тренер команды Вадим Евсеев мог на фарт поменять место своего пребывания во время матча с ЦСКА. Его слова передает «Чемпионат».

«Евсеев проел матч, как Марсело Бьелса? Может, решил на фарт что-то поменять. Он не объяснял, почему сидел на стуле. Отдельно хотел посидеть, подумать. Я увидел, когда мы вышли. Сперва думали, что он выйдет, но не вышел. Мы ждали его на поле», — сказал Квеквескири.

9 августа «Факел» обыграл ЦСКА в рамках второго тура Кубка России со счетом 2:0. Дублем отметился нападающий Максим Максимов. Главный тренер воронежцев Вадим Евсеев весь матч провел на стуле, который он поставил в технической зоне.

После двух туров все четыре команды Группы 1 набрали по три очка. В следующем туре «Факел» сыграет с «Оренбургом», а ЦСКА — с «Сочи».

В прошлом сезоне ЦСКА стал обладателем Кубка России. В финале армейцы переиграли «Краснодар» в серии пенальти. В матче за Суперкубок москвичи уступили «Зениту».

Ранее Вадим Евсеев объяснил проблемами со здоровьем свой вид на матче с ЦСКА.

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