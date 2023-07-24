Топ-клубы РПЛ претендуют на бразильского защитника

26-летний бразильский левый защитник «Слована» из Братиславы Лукас Ловат попал в сферу интересов нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает журналист Legalbet.

Как утверждает источник, бразильца изначально просматривал московский ЦСКА, но в итоге армейцы отказались от игрока. Сейчас на Ловата претендуют «Краснодар» и грозненский «Ахмат». «Слован» готов рассмотреть предложения от российских клубов и планирует выручить за продажу защитника €700 тысяч.

Ловат выступает за «Слован» с января 2020 года. До этого он играл в местном «Спартаке». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €600 тыс.

Новый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) стартовал 21 июля. «Краснодар» на выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1, «Ахмат» уступил «Крыльям Советов» 1:2.

В минувшем сезоне петербургский «Зенит» стал чемпионом России. Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак». «Локомотив» стал восьмым.

Ранее в «Зените» рассказали, почему Эракович не перешел в «Спартак».