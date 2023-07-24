Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Топ-клубы РПЛ претендуют на бразильского защитника

Бразильский защитник «Слована» Ловат интересен «Ахмату» и «Краснодару»

close
100%
Daniela PorcelliJP/Keystone Press Agency/Global Look Press

26-летний бразильский левый защитник «Слована» из Братиславы Лукас Ловат попал в сферу интересов нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает журналист Legalbet.

Как утверждает источник, бразильца изначально просматривал московский ЦСКА, но в итоге армейцы отказались от игрока. Сейчас на Ловата претендуют «Краснодар» и грозненский «Ахмат». «Слован» готов рассмотреть предложения от российских клубов и планирует выручить за продажу защитника €700 тысяч.

Ловат выступает за «Слован» с января 2020 года. До этого он играл в местном «Спартаке». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €600 тыс.

Новый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) стартовал 21 июля. «Краснодар» на выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1, «Ахмат» уступил «Крыльям Советов» 1:2.

В минувшем сезоне петербургский «Зенит» стал чемпионом России. Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак». «Локомотив» стал восьмым.

Ранее в «Зените» рассказали, почему Эракович не перешел в «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях