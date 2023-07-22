«Барселона» отменила матч из-за вспышки болезни

Каталонская «Барселона» отменила товарищеский матч против туринского «Ювентуса» из-за вспышки гастроэнтерита. Об этом передает официальный сайт клуба.

Игра должна была пройти 23 июля, начало было запланировано на 05:30 по московскому времени.

Издание Mundo Deportivo сообщило, что первым заболевшим игроком был Жюль Кунде. Утром несколько человек почувствовали недомогание. Команда не смогла полететь в Сан-Хосе, где должен был состояться матч.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» стала чемпионом Испании, обогнав «Реал», который выиграл серебро, на десять очков. «Ювентус» завершил чемпионат Италии на седьмой строчке. Чемпионом Италии стал неаполитанский «Наполи».

Ранее сообщалось о том, что бывший партнер Лионеля Месси по «Барселоне» Жорди Альба присоединится к нему в «Интер Майами».