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«Барселона» отменила матч из-за вспышки болезни

«Барселона» отменила матч с «Ювентусом» из-за вспышки гастроэнтерита

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Ahmed Yosri/Reuters

Каталонская «Барселона» отменила товарищеский матч против туринского «Ювентуса» из-за вспышки гастроэнтерита. Об этом передает официальный сайт клуба.

Игра должна была пройти 23 июля, начало было запланировано на 05:30 по московскому времени.

Издание Mundo Deportivo сообщило, что первым заболевшим игроком был Жюль Кунде. Утром несколько человек почувствовали недомогание. Команда не смогла полететь в Сан-Хосе, где должен был состояться матч.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» стала чемпионом Испании, обогнав «Реал», который выиграл серебро, на десять очков. «Ювентус» завершил чемпионат Италии на седьмой строчке. Чемпионом Италии стал неаполитанский «Наполи».

Ранее сообщалось о том, что бывший партнер Лионеля Месси по «Барселоне» Жорди Альба присоединится к нему в «Интер Майами».

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