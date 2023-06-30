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Экс-тренер «Спартака Романцев ответил тем, кто заранее отдает «Зениту» чемпионство в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Романцев заявил, что продолжает верить в своих красно-белых

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Twitter «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что не согласен с теми, кто заранее пророчит петербургскому «Зениту» победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Сегодня у «Зенита» действительно есть все, чтобы снова стать чемпионом. Но я не любитель заранее раздавать титулы.

Новый сезон может ознаменоваться по-настоящему жесткой борьбой за золото. Вот почему я не согласен с теми, кто заранее предсказывает новую победу «Зениту». Потому что продолжаю верить в свой «Спартак», — сказал Романцев.

«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд выиграл Российскую премьер-лигу. Подопечные Сергея Семака досрочно завоевали титул после того, как в 26-м туре национального первенства на своем поле обыграли московский «Спартак» со счетом 3:2. Всего за 30 туров петербургский клуб набрал 70 очков.

Серебряные медали РПЛ выиграл московский ЦСКА, который набрал 58 очков. Замкнул тройку лучших «Спартак» (54).

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил шансы прервать гегемонию «Зенита» в следующем сезоне.

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