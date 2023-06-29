Агент Кокорина: Саша возвращается в «Фиорентину», «Фатих Карагюмрюк» со мной не связывался

Тимофей Бердышев, представляющий интересы российского нападающего Александра Кокорина, заявил, что представители турецкого «Фатих Карагюмрюк» не общались с ним по поводу трансфера игрока «Фиорентины». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Саша возвращается в «Фиорентину». Не знаю, есть ли общение между «Фатих Карагюмрюк» и «Фиорентиной», но со мной его нет. Со мной «Фатих» не общается. Слышал, что «Фатих Карагюмрюк» интересуется Кокориным. Больше ничего не слышал ни от «Фиорентины», ни от турецкого клуба», — сказал Бердышев.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с 2021 года. Прошлым летом россиянин на правах аренды стал игроком кипрского «Ариса». Его контракт был рассчитан до июня 2023 года. В клубе не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл местный чемпионат.

Ранее Кокорин на тюремном жаргоне обратился к «Барселоне».