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Корнеев высказался о возможном переходе Чалова в «Марсель»

Экс-футболист Корнеев считает, что ЦСКА продаст Чалова не менее чем за €10 млн

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев считает, что красно-синие отпустят форварда Федора Чалова в «Марсель» не менее чем за €10 млн. Его слова передает «Матч ТВ».

«ЦСКА его не собирается продавать, это очевидно. Понятно, что если москвичи будут продавать, то они запросят не менее 10 миллионов евро. Думаю, что «Марсель» сможет себе позволить такую сумму, но пока это все звучит только на уровне слухов», — сказал Корнеев.

Ранее спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта отреагировал на слухи об интересе французской команды к Чалову.

25-летний форвард уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.

Чалов выступает в системе московского ЦСКА с 2006 года. За основную команду армейцев форвард дебютировал 21 сентября 2016 года в гостевом матче 1/16 Кубка России против «Енисея» (1:2), выйдя на замену на 76-й минуте. В завершившемся сезоне-2022/23 Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. Чалов помог армейскому клубу завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграть Кубок России.

15 июля ЦСКА сразится за Суперкубок страны с петербургским «Зенитом».

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