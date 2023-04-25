Самсонов стал вторым вратарем в истории «Торонто», отразившим буллит в матче плей-офф

Российский вратарь »Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов стал вторым голкипером в истории канадской команды, отразившим буллит в матче плей-офф.

Самсонов парировал штрафной бросок в исполнении Брэндона Хагеля на восьмой минуте четвертого матча серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и повторил историческое достижение вратаря Патрика Пулена, установленное в 1995 году.

Всего за игру Самсонов отразил 27 бросков.

«Торонто», уступавший по ходу встречи со счетом 1:4, в итоге одержал победу в овертайме (5:4) и повел в серии 3-1.

Российский нападающий Никита Кучеров отдал в прошедшей встрече две голевые передачи, а защитник Михаил Сергачев отметился заброшенной шайбой и результативным пасом. Помимо них, в составе хозяев площадки отличились Алекс Киллорн (дважды) и Стивен Стэмкос.

Дубль за «Торонто» оформил Остон Мэттьюс, еще по шайбе в ворота соперников отправили Ноэль Аччари и Морган Райлли, а также Александр Керфут, чей гол на пятой минуте овертайма принес команде победу.

Ранее лидер и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался об отъезде российского хоккеиста Валерия Ничушкина из расположения команды во время первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо» сражается с клубом «Сиэтл Кракен».