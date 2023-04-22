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Мадридский «Реал» обыграл «Сельту» в матче 30-го тура Ла Лиги

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Manu Fernandez/AP

В очередном матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» оказался сильнее «Сельты».

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в присутствии 60 386 зрителей и завершилась уверенной победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:0.

«Сливочные» отличились по разу в каждом из таймов. На 42-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора отличился Марко Асенсио. На 48-й минуте окончательный счет установил Милитао, которому ассистировал Асенсио.

После этой игры действующие чемпионы Испании набрали 65 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

«Сельта» с 36 очками сохранила за собой 12-е место в таблице национального первенства.

В следующем матче «Реал» сыграет в гостях против «Жироны», а «Сельта» на домашнем поле примет «Эльче».

Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» Антон Шунин похвалил свою команду за проигранную игру против «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ.

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