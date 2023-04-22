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Бывший спортивный директор «Динамо» Орещук назвал главную проблему клуба при Йокановиче

Экс-спортдир «Динамо» Орещук назвал слабые тренировки Йокановича главной проблемой клуба

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ФК «Динамо»

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался о выступлении бело-голубых в текущем сезоне.

По его словам, москвичам не хватает энергии и бодрости, которая была при предыдущем тренере.

«К сожалению, сейчас «Динамо» — не та команда, которая была при Сандро Шварце. Тогда ребята выходили заряженными и наглыми на каждую игру, сейчас такого нет. Дело в менталитете или стиле игры — не знаю. Против сложных соперников играет хорошо, против середняков не очень.

Мне кажется, что проблема все-таки в тренировочном процессе. Повторюсь, не мне за это отвечать», — приводит слова Орещука «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» в Санкт-Петербурге сыграет против «Зенита».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» переиграл «Факел» в матче 24-го тура РПЛ.

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