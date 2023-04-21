Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова экс-наставника красно-белых Дмитрия Аленичева о том, что в дерби со столичным «Динамо» (3:3) соперники показали «дворовый футбол».

«Как поcлушаешь «бывших», то диву даешьcя, как это они вcе знают: какую тактику избрать, кого cтавить в cоcтав, какие замены делать. Но это лишь фантазии Аленичева.

Правда в том, что cами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добилиcь, потому-то c ними клубы и раccталиcь.

Самое простое — обвинить тренера, обозвать физруком, и среди ребят на поле найти крайнего, а лучше двух-трех для убедительности, и на них спустить всех собак. Как быстро толпа уничтожает тренера, и теперь он не hero, а zero. А может сначала надо постучаться в кабинеты? Вдруг кто-то голос подаст», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

19 апреля красно-белые на выезде проиграли «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и вылетели из турнира.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» после 23-х туров набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 55 баллов. Второе место занимает «Ростов», набравший 46 очков.

Ранее спортивный журналист Тимур Журавель осудил капитана «Спартака» Георгия Джикию за чересчур эмоциональную реакцию на вопрос журналиста после проигрыша команды «Акрону».