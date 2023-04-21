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Гол Тарасенко помог «Нью-Йорк Рейнджерс» одержать вторую победу над «Нью-Джерси» в плей-офф

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Frank Franklin II/AP

Шайба российского нападающего Владимира Тарасенко помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» одержать победу во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

Игра, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте после гола Эрика Хаулы. Точный бросок Тарасенко помог команде из Нью-Йорка отыграться.

Помимо российского форварда в составе «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер (дважды), Патрик Кейн и Каапо Какко.

Благодаря победе «Нью-Йорк Рейнджерс» увеличил преимущество в серии — 2-0. Третий матч двух команд пройдет 23 апреля и начнется в 3:00 по московскому времени.

В первой встрече «Рейнджерс» также выиграли со счетом 5:1, а Тарасенко отметился заброшенной шайбой.

Тарасенко благодаря голу опередил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в рейтинге по количеству голов в розыгрышах Кубка Стэнли. На счету игрока нью-йоркцев теперь 43 шайбы в Кубке Стэнли за последнее десятилетие, у Овечкина — 42 гола.

Ранее Владимир Малкин, отец российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказал о подавленном состоянии сына после невыхода команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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Хоккей. НХЛ
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