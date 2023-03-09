«Бавария» обыграла «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между «Баварией» и «Пари Сен-Жермен». Встреча, прошедшая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, закончилась победой немецкой команды со счетом 2:0. Отметим, что первая игра завершилась победой «Баварии» с минимальным счетом.

На 61-й минуте счет открыл нападающий хозяев Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество «Баварии» удвоил Серж Гнабри.

Таким образом, «Бавария» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой выразил уверенность в том, что «Пари Сен-Жермен» не отдаст без сопротивления «Баварии» путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.