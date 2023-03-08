Кокорин вручил цветы женщинам на матче чемпионата Кипра

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин подарил женщинам цветы по ходу матче 26-го тура чемпионата Кипра против «Анортосиса».



Российский форвард пропустил игру из-за перебора желтых карточек и принял участие в специальной акции, принужденной к международному женскому дню.

«Наши очаровательные болельщицы были ошарашены, когда увидели Сашу с цветами. Они не верили глазам, так как ждали его на поле. Александр нашел приятные слова для каждой девушки», — приводит слова директора по маркетингу клуба Алексея Дозорцева пресс-служба «Ариса» в Telegram.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Кипра Кокорин провел 18 матчей, забил восемь мячей и не отдал ни одной результативной передачи.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).