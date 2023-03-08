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Тренер по фигурному катанию Тутберидзе объяснила свое отсутствие на вручении госнаград

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РИА Новости

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему не присутствовала на церемонии награждения орденом Александра Невского.

«Я заболела, поэтому меня не было на вручении государственных наград. Буду ли получать в каком-то особом порядке? Нет, думаю, когда будет следующее награждение», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Согласно указу президента России Владимира Путина, Тутберидзе была удостоена ордена Александра Невского за обеспечение успешной подготовки спортсменов к Олимпийским играм — 2022 в Пекине.

В столице Китая подопечные Тутберидзе завоевали сразу три медали: Анна Щербакова стала победителем в женском одиночном катании, Александра Трусова — второй. В соревнованиях пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов также завоевали серебряные награды.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какой суперспособностью она бы хотела обладать.

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Зимние виды спорта
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