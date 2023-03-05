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Гол Тюкавина принес победу «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

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РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, прошедшая 5 марта в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победный гол в составе «Динамо» на первой добавленной к основному времени матча минуте забил Константин Тюкавин.

Примечательно, что в прошедшей встрече из-за различных нарушений было отменено сразу три забитых мяча.

В первом тайме арбитр Иван Сиденков дважды не засчитал голы самарской команды. Сначала на 17-й минуте после просмотра VAR он отменил мяч Амара Рахмановича из-за того, что отдавший результативную передачу Гленн Бейл находился в офсайде. На 34-й минуте взятие ворот после удара Бенхамина Гарре не было засчитано из-за игры рукой футболиста «Крыльев Советов».

Во втором игровом отрезке также после просмотра видео отменили гол нападающего «Динамо» Федора Смолова — из-за фола в атаке Сабы Сазонова.

Благодаря победе «Динамо» набрало 32 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 20 очками остаются на 11-й строчке.

В 19-м туре динамовцы 11 марта сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Крылья Советов» 12 марта встретятся в Москве с ЦСКА.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что петербургская команда легко пройдет московское «Динамо» в четвертьфинале Кубка России Пути регионов.

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