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Ветеран «Зенита» Данни заявил, что Дзюба еще многое сделает для «Локомотива»

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Бывший полузащитник «Зенита» петербургского Мигель Данни поделился мнением о хет-трике бывшего нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы в дебютном матче за московский «Локомотив» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Дзюба — топ. Очень рад за него! Он плеймейкер и сделает для «Локомотива» еще многое», — передает слова Данни «Спорт-Экспресс».

В первой игре «Локомотива» после зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ) против «Ростова» Дзюба оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Ранее нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна встал на защиту Криштиану Роналду, который по ходу чемпионата мира в Катаре оказался в запасе сборной Португалии.

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