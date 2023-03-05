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Дзюба рассказал о своей реакции на свист с трибун

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба после матча с «Ростовом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, как реагирует на свист с трибун.

Встреча завершилась гостевой победой «железнодорожников» со счетом 3:1. Дзюба оформил хет-трик. Единственный гол у донского клуба на счету Николая Комличенко.

«Как реагирую на свист с трибун? Кто‑то кричит: «Какой рукой делаешь?» Показываю две руки. Нормально, пусть кричат.

Кто‑то подтрунивает, меня это не задевает, больше мотивирует, главный ответ – счет на табло», – цитирует футболиста «Матч ТВ».

Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Благодаря этой победе красно-зеленые набрали 16 очков и поднялись с 14-го на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — по-прежнему третий (35).

Ранее экс-игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров назвал Артема Дзюбу «пенсионером» после его хет-трика в ворота «Ростова».

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Футбол. Чемпионат России
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