Сделки с участием шести российских хоккеистов попали в топ лучших обменов в НХЛ

Сделки с участием шести российских игроков попали в рейтинг лучших обменов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), составленный изданием The Athletic.

Журналисты включили в топ-10 трансферы двух российских хоккеистов. На третьем месте оказался переход Дмитрия Орлова из «Вашингтон Кэпиталс» в «Бостон Брюинс». На девятой позиции — обмен Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюс» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

В топ-20 попали еще несколько российских игроков. 12-е место занял Владислав Гавриков (из «Коламбус Блю Джекетс» в «Лос-Анджелес Кингс»), 17-е место — обмен Евгения Дадонова на Дениса Гурьянова (из «Монреаль Канадиенс» в «Даллас Старс»), 19-е — Иван Барбашев («Сент-Луис Блюс» в «Вегас Голден Найтс»).

Всего 16 россиян сменили клубную прописку в трансферное окно.

Ранее сообщалось, что клубы НХЛ впервые в истории совершили обмен с участием братьев.

«Калгари Флэймз» обменял Бретта Ритчи и Коннора Маккея в «Аризону Койотс» на Ника Ритчи и Троя Стечера.