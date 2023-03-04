«Спартак» спасся в матче с «Уралом», дважды отыгравшись

Сегодня в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на своем поле принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча завершилась со счетом 2:2.

«Спартак» уже на 15-й минуте встречи потерял из-за травмы своего центрального защитника Никиту Чернова. Его заменил Павел Маслов, который пропустил весь прошлый сезон.

Через 10 минут после замены «Спартак» получил пенальти в свои ворота. Новичок красно-белых Алексис Дуарте сфолил на Алексее Каштанове в паре метров от ворот. Одиннадцатиметровый удар реализовал Рай Влут. Москвичам удалось отыграться перед самым перерывом. Уже в добавленное время затяжная атака красно-белых привела к взятию ворот Ильи Помазуна благодаря дальнему удару Руслана Литвинова.

В середине второго тайма гости снова вышли вперед. На этот раз отличился капитан команды Эрик Бикфалви. Но за дело снова взялся Руслан Литвинов. Полузащитник получил пас пяткой от Мартинса и нанес точный удар в левый угол. В концовке встречи арбитр Виталий Мешков отменил гол Соболева в пустые ворота «Урала» из-за фола на голкипере екатеринбуржцев, однако игрок красно-белых не был участником нарушения.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этого матча подопечные Гильермо Абаскаля набирают 37 очков, сокращая свое отставание от «Зенита». Сине-бело-голубые проведут свой матч сегодня против «Пари Нижний Новгород». «Урал» остается на 10-й позиции.

Ранее бывший игрок «Зенита» Александр Куртиян объяснил продолжительную доминацию команды в РПЛ.