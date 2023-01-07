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Бердыев провел первую тренировку с «Сочи»

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ФК «Сочи»

Футбольный клуб «Сочи» вышел из отпуска, команда провела первую в новом календарном году тренировку. Занятие впервые прошло под руководством возглавившего южан в зимнюю паузу Курбана Бердыева.

Как отмечает клубная пресс-служба, перед стартом первого зимнего сбора команда прошла медосмотр. Футболисты будут тренироваться в Сочи до 22 января, а затем они вылетят в Абу-Даби — там 25 января начнется второй этап сбора.

В рамках подготовки ко второй части сезона сочинцы с 1 по 11 февраля примут участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ, их соперниками будут «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Третий сбор «барсов» состоится в Турции с 15 по 25 февраля. Соперники «Сочи» по товарищеским матчам пока не определены.

О назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в конце декабря 2022 года. Впервые с мая 2021 года специалист вернулся в Россию — до этого он тренировал казахстанский «Кайрат» и иранский «Трактор».

Наивысших результатов в качестве тренера Бердыев добился во главе казанского «Рубина», дважды приведя команду к чемпионскому титулу. Контракт Бердыева с «Сочи» рассчитан на 2,5 года.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что Бердыев даст жару в РПЛ.

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