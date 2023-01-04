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Полузащитник ЦСКА может перейти в испанский гранд

«Атлетико» заинтересован в подписании полузащитника ЦСКА Карраскаля

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Полузащитник столичного ЦСКА Хорхе Карраскаль близок к переходу в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Somos Fanáticos.

По информации источника, испанский клуб готов предложить москвичам порядка €10 млн. Руководство красно-синих, в свою очередь, рассчитывает получить около €15 млн.

Также к Карраскалю проявляет интерес бразильский «Коринтианс». Южноамериканский клуб готов предложить армейцам схему выплат, аналогичную той, что была в сделке с «Зенитом» по Юри Алберто.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Карраскаль провел 16 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

На зимний перерыв ЦСКА ушел с пятого места в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» хотят пригласить исландского защитника Сверрира Игнасона.

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